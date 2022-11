Allianz Aktie News: Allianz reagiert am Mittag positiv

Aktien in diesem Artikel Allianz 192,22 EUR

1,76% Charts

News

Analysen

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 192,48 EUR zu. In der Spitze gewann die Allianz-Aktie bis auf 193,88 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 189,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 495.670 Allianz-Aktien den Besitzer.

Bei 232,50 EUR erreichte der Titel am 09.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 17,21 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 28.09.2022 auf bis zu 156,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 23,21 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 236,69 EUR.

Allianz gewährte am 05.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 3,85 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Allianz noch ein Gewinn pro Aktie von 5,22 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Allianz im vergangenen Quartal 37.100,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Allianz 34.300,00 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 17.02.2023 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2023 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 16,54 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Ausblick: Allianz informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Geld sparen beim Heizen kann gefährlich sein: Versicherer fürchten Brände wegen Ersatzheizungen

Allianz-Aktie etwas höher: Allianz warnt vor zunehmenden Problemen durch Online-Erpressung

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz

Bildquellen: gary718 / Shutterstock.com