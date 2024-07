Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Allianz. Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 263,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 263,50 EUR. Kurzfristig markierte die Allianz-Aktie bei 264,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 262,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 174.965 Allianz-Aktien.

Bei 280,00 EUR erreichte der Titel am 02.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.07.2023 (208,45 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 26,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 14,79 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 13,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 286,29 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Allianz am 15.05.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,32 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,06 EUR erwirtschaftet worden. Allianz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 37,66 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 49,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 25,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.08.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 08.08.2025.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 24,85 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Handel in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung mit Gewinnen

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verliert zum Handelsende

Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Montagnachmittag Zuschläge