Allianz Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von Allianz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Allianz. Zuletzt fiel die Allianz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 282,60 EUR ab.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 282,60 EUR. Bei 282,50 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 283,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8.910 Allianz-Aktien.

Am 10.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 285,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Am 24.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 215,75 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 23,66 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 14,79 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 290,80 EUR an.

Allianz ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 6,05 EUR gegenüber 5,82 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 25,07 Prozent auf 28,52 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 38,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Allianz-Bilanz für Q3 2024 wird am 13.11.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 14.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 24,90 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

