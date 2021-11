Allianz Aktie News: Allianz tendiert nordwärts

Aktien in diesem Artikel Allianz 206,70 EUR

Die Allianz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 206,50 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX, der aktuell bei 16.056 Punkten steht. Der Kurs der Allianz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 207,80 EUR zu. Bei 205,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 128.694 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.06.2021 bei 223,50 EUR. Am 20.09.2021 gab der Anteilsschein bis auf 182,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 231,27 EUR. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 22,14 EUR je Aktie belaufen.

Die Allianz SE ist einer der weltweit führenden Versicherungs- und Finanzdienstleister. Die Gruppe bietet umfassenden Service in den Bereichen Schaden- und Unfallversicherung sowie Lebens- und Krankenversicherung an. Das Portfolio reicht dabei von allgemeinen Lebens-. Haftpflicht- und Autoversicherungen über Reise- und Kreditversicherungen bis hin zu Assistance-Leistungen. Zudem zählt die Gesellschaft weltweit zu den größten Vermögensverwaltern und stellt Kunden zahlreiche Asset Management-Produkte und -Services zur Verfügung. Das Versicherungsangebot wird zudem in Deutschland, Italien, Frankreich, den Niederlanden und Bulgarien um Bankprodukte ergänzt.

