Allianz Aktie News: Allianz am Mittwochvormittag freundlich

12.06.24 09:22 Uhr

Die Aktie von Allianz gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 258,20 EUR.

Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 258,20 EUR. Im Tageshoch stieg die Allianz-Aktie bis auf 258,40 EUR. Bei 257,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.943 Stück gehandelt. Am 02.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 280,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 8,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 202,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 21,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 14,73 EUR, nach 13,80 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 286,29 EUR. Allianz ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,32 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,06 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 37,66 Mrd. EUR im Vergleich zu 25,22 Mrd. EUR im Vorjahresquartal. Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 08.08.2025. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 24,82 EUR im Jahr 2024 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie So schätzen die Analysten die Allianz-Aktie im Mai 2024 ein Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50-Anleger greifen zum Handelsstart zu Aktienempfehlung: So bewertet Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) die Allianz-Aktie

