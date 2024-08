Allianz Aktie News: Allianz fällt am Mittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Allianz. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 255,50 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,2 Prozent auf 255,50 EUR. Die Allianz-Aktie gab in der Spitze bis auf 255,10 EUR nach. Bei 257,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 99.156 Allianz-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 280,00 EUR erreichte der Titel am 02.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 9,59 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 215,75 EUR. Mit Abgaben von 15,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Allianz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 13,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 14,71 EUR belaufen. Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 290,67 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 08.08.2024. Das EPS wurde auf 6,05 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 5,82 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Allianz mit einem Umsatz von insgesamt 28,52 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 25,07 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 14.11.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 24,86 EUR je Aktie aus.

