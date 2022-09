Allianz Aktie News: Allianz macht am Nachmittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel Allianz 176,32 EUR

4,95% Charts

News

Analysen

Die Allianz-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,3 Prozent auf 175,82 EUR. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 176,16 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 170,52 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 680.777 Allianz-Aktien umgesetzt.

Bei 232,50 EUR markierte der Titel am 09.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 24,38 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 164,46 EUR. Dieser Wert wurde am 07.09.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 6,91 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 239,83 EUR angegeben.

Allianz veröffentlichte am 05.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,85 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 5,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Allianz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 37.100,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 34.300,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2022 terminiert. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Allianz möglicherweise am 10.11.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 17,89 EUR je Allianz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Aktie zieht an: Barclays erhöht Ziel für Allianz

Munich Re- und Allianz-Aktien gespalten: Morgan Stanley schraubt an Kurszielen für Allianz und Munich Re

Allianz- und Commerzbank-Aktien: Vertriebskooperation bis 2035 verlängert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com