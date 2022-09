Allianz Aktie News: Allianz verteuert sich am Mittag

Aktien in diesem Artikel Allianz 178,02 EUR

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 177,08 EUR. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 177,16 EUR an. Bei 175,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 337.490 Stück.

Am 09.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 232,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 23,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 164,46 EUR am 07.09.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 7,67 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 239,83 EUR für die Allianz-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 05.08.2022. Das EPS wurde auf 3,85 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 5,22 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Allianz mit einem Umsatz von insgesamt 37.100,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.300,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,16 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2022 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 10.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Allianz.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 17,89 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

