Allianz Aktie News: Allianz zieht am Nachmittag an

So bewegt sich Allianz

Die Aktie von Allianz zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 286,20 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 286,20 EUR nach oben. Bei 286,40 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 285,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 252.233 Stück gehandelt.

Am 13.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 286,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 0,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 215,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 24,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 14,72 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 290,80 EUR je Allianz-Aktie an.

Allianz ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,05 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 28,52 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 25,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 38,06 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 13.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 14.11.2025 werfen.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 24,75 EUR je Aktie.

