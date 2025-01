Allianz Aktie News: Allianz gewinnt am Dienstagvormittag an Boden

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Allianz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 295,40 EUR zu.

Das Papier von Allianz legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 295,40 EUR. Im Tageshoch stieg die Allianz-Aktie bis auf 295,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 295,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 21.952 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 304,70 EUR. 3,15 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 238,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,33 Prozent.

Nach 13,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 15,11 EUR je Allianz-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 320,29 EUR.

Allianz gewährte am 13.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,54 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,12 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 65,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 42,80 Mrd. EUR im Vergleich zu 25,92 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.02.2025 veröffentlicht. Am 13.02.2026 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 25,01 EUR je Aktie.

