Allianz Aktie News: Allianz verliert am Mittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 323,70 EUR.

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 323,70 EUR. Der Kurs der Allianz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 323,00 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 325,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 277.006 Allianz-Aktien.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 330,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (238,30 EUR). Mit einem Kursverlust von 26,38 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Allianz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 15,14 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 322,14 EUR.

Am 13.11.2024 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,54 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Allianz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 42,80 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 65,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 25,92 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 28.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 19.05.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 25,06 EUR in den Büchern stehen haben wird.

