Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag höher

So entwickelt sich Allianz

Die Aktie von Allianz gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 353,70 EUR zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 353,70 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Allianz-Aktie bisher bei 354,30 EUR. Mit einem Wert von 348,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 555.094 Allianz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (354,30 EUR) erklomm das Papier am 14.03.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Bei 238,30 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 32,63 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Allianz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 15,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 16,60 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 327,43 EUR für die Allianz-Aktie aus.

Allianz ließ sich am 28.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,31 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 5,49 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 45,90 Mrd. EUR – ein Plus von 31,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 35,03 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Allianz am 15.05.2025 präsentieren. Allianz dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 19.05.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 27,64 EUR je Allianz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben

Börse Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Donnerstagnachmittag leichter

Optimismus in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag steigen