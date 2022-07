Allianz Aktie News: Allianz am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Allianz 172,84 EUR

Die Aktie notierte um 14.07.2022 09:22:01 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 175,68 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Allianz-Aktie bis auf 175,42 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 175,60 EUR. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 19.057 Aktien.

Am 09.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 232,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 24,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 173,76 EUR fiel das Papier am 06.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 247,58 EUR angegeben.

Allianz gewährte am 12.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,36 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 6,20 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 44.000,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 41.400,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Allianz wird am 05.08.2022 gerechnet. Allianz dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 10.08.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2022 19,85 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

