Allianz Aktie News: Allianz am Donnerstagmittag behauptet

Die Aktie von Allianz zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Die Allianz-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 301,40 EUR.

Mit einem Wert von 301,40 EUR bewegte sich die Allianz-Aktie um 11:48 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Allianz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 302,10 EUR aus. Die Abwärtsbewegung der Allianz-Aktie ging bis auf 299,90 EUR. Mit einem Wert von 302,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 115.292 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 304,70 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,09 Prozent. Am 05.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 238,30 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 20,94 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 15,11 EUR, nach 13,80 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 320,29 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Allianz am 13.11.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,54 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 5,12 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 65,12 Prozent auf 42,80 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 25,92 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 28.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Allianz möglicherweise am 13.02.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 25,01 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

