Allianz Aktie News: Allianz am Mittag freundlich

Aktie im Blick

Die Aktie von Allianz zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 344,50 EUR zu.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 344,50 EUR. Die Allianz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 345,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 342,60 EUR. Bisher wurden heute 254.287 Allianz-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (359,00 EUR) erklomm das Papier am 19.03.2025. Gewinne von 4,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 238,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 44,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 16,78 EUR. Im Vorjahr erhielten Allianz-Aktionäre 15,40 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 351,86 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 28.02.2025. Es stand ein EPS von 6,41 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Allianz noch ein Gewinn pro Aktie von 5,49 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 45,90 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 35,03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Allianz am 15.05.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 19.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 28,03 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Dividendensatz vs. Dividendenrendite - auf was Anleger achten sollten

DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Allianz von vor einem Jahr abgeworfen

Allianz-Aktie erhält von Barclays Capital Bewertung: Equal Weight