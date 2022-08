Allianz Aktie News: Allianz gewinnt am Dienstagmittag an Boden

Aktien in diesem Artikel Allianz 180,84 EUR

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 181,02 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Allianz-Aktie bei 181,76 EUR. Bei 179,12 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 276.021 Stück.

Am 09.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 232,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,14 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.07.2022 (168,20 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 7,62 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 241,54 EUR je Allianz-Aktie an.

Am 05.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 3,85 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 5,22 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 37.100,00 EUR im Vergleich zu 34.300,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Allianz-Bilanz für Q3 2022 wird am 10.11.2022 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 10.11.2023.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2022 17,95 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

