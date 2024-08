Allianz Aktie News: Allianz am Mittag auf grünem Terrain

Kurs der Allianz

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Allianz. Zuletzt ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 266,90 EUR.

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 266,90 EUR. Der Kurs der Allianz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 267,00 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 264,10 EUR. Bisher wurden heute 132.911 Allianz-Aktien gehandelt.

Am 02.04.2024 markierte das Papier bei 280,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,91 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2023 bei 215,75 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Allianz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 13,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 14,75 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 290,67 EUR.

Am 08.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 6,05 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 5,82 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 28,52 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 25,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 38,06 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 13.11.2024 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 14.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 24,87 EUR in den Büchern stehen haben wird.

