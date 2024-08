Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Allianz gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 266,30 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere um 15:52 Uhr 1,1 Prozent. Die Allianz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 267,00 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 264,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 422.342 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 02.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 280,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 5,14 Prozent wieder erreichen. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 215,75 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 18,98 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Allianz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 13,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 14,75 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 290,67 EUR.

Am 08.08.2024 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,05 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 25,07 Prozent zurück. Hier wurden 28,52 Mrd. EUR gegenüber 38,06 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 13.11.2024 präsentieren. Am 14.11.2025 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 24,87 EUR je Allianz-Aktie.

