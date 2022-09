Allianz Aktie News: Allianz gewinnt am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel Allianz 174,14 EUR

Um 04:22 Uhr stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 174,20 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Allianz-Aktie bei 175,18 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 173,58 EUR. Bisher wurden via XETRA 941.095 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 232,50 EUR markierte der Titel am 09.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,08 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.09.2022 bei 164,46 EUR. Abschläge von 5,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 239,83 EUR.

Allianz veröffentlichte am 05.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,85 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Allianz im vergangenen Quartal 37.100,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Allianz 34.300,00 EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Allianz am 10.11.2022 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 17,47 EUR je Allianz-Aktie.

