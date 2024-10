Allianz Aktie News: Anleger schicken Allianz am Mittwochvormittag ins Plus

Allianz im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Allianz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 302,50 EUR.

Die Allianz-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 302,50 EUR. Kurzfristig markierte die Allianz-Aktie bei 302,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 302,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 22.208 Allianz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 302,50 EUR erreichte der Titel am 16.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 0,00 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 215,75 EUR am 24.10.2023. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 28,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 14,94 EUR. Im Vorjahr erhielten Allianz-Aktionäre 13,80 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 300,50 EUR für die Allianz-Aktie aus.

Am 08.08.2024 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,05 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 5,82 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28,52 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 25,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 13.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Allianz rechnen Experten am 14.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 24,80 EUR je Allianz-Aktie.

