Allianz-Aktie aktuell: Anleger trennen sich vermehrt von Allianz

Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 0,3 Prozent auf 198,00 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der bislang bei 13.909 Punkten steht. Bei 196,90 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 198,02 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 7.500 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2020 auf bis zu 232,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Am 18.03.2020 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 116,52 EUR.

Experten gaben als mittleres Kursziel 211,46 EUR an. Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,12 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

Die Allianz SE ist einer der weltweit führenden Versicherungs- und Finanzdienstleister. Die Gruppe bietet umfassenden Service in den Bereichen Schaden- und Unfallversicherung sowie Lebens- und Krankenversicherung an. Das Portfolio reicht dabei von allgemeinen Lebens-. Haftpflicht- und Autoversicherungen über Reise- und Kreditversicherungen bis hin zu Assistance-Leistungen. Zudem zählt die Gesellschaft weltweit zu den größten Vermögensverwaltern und stellt Kunden zahlreiche Asset Management-Produkte und -Services zur Verfügung. Das Versicherungsangebot wird zudem in Deutschland, Italien, Frankreich, den Niederlanden und Bulgarien um Bankprodukte ergänzt.

