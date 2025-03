Allianz Aktie News: Anleger schicken Allianz am Montagnachmittag ins Plus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 352,60 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 352,60 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Allianz-Aktie bis auf 353,00 EUR. Bei 351,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 421.064 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 354,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,48 Prozent. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 238,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 16,60 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 15,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 327,43 EUR je Allianz-Aktie an.

Am 28.02.2025 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,31 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 45,90 Mrd. EUR im Vergleich zu 35,03 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 15.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 19.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2025 27,64 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Aktie zieht an: Deutliches Gehaltsplus für Allianz-Chef Bäte

DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor einem Jahr eingefahren

Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben