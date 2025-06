Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag mit roter Tendenz

Kurs der Allianz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Allianz. Das Papier von Allianz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 340,00 EUR ab.

Die Allianz-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 340,00 EUR abwärts. Die Allianz-Aktie sank bis auf 337,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 339,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 352.389 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 378,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.05.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. Bei 238,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 42,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 16,61 EUR. Im Vorjahr erhielten Allianz-Aktionäre 15,40 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 356,14 EUR.

Am 15.05.2025 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,61 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 6,32 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 54,00 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37,61 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 06.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 27,77 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

