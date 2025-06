Allianz im Fokus

Allianz Aktie News: Allianz legt am Nachmittag zu

16.06.25 16:09 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 342,90 EUR.

Wer­bung

Werte in diesem Artikel Aktien Allianz 342,90 EUR 3,30 EUR 0,97% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,4 Prozent auf 342,90 EUR. Die Allianz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 343,80 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 341,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 177.253 Allianz-Aktien. Mit einem Kursgewinn bis auf 378,50 EUR erreichte der Titel am 07.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 9,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 238,30 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. Nachdem Allianz seine Aktionäre 2024 mit 15,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 16,61 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 356,14 EUR angegeben. Allianz gewährte am 15.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,61 EUR, nach 6,32 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 54,00 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 37,61 Mrd. EUR in den Büchern gestanden. Am 07.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 06.08.2026. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 27,77 EUR im Jahr 2025 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Allianz von vor 3 Jahren abgeworfen Aktien von Allianz, Munich Re und Co. schwach nach Barclays-Studie Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: JPstock / Shutterstock.com