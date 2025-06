Allianz Aktie News: Allianz am Freitagmittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Allianz gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 339,50 EUR.

Die Allianz-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 339,50 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Allianz-Aktie bis auf 338,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 338,80 EUR. Zuletzt wechselten 241.910 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 07.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 378,50 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 11,49 Prozent zulegen. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 238,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 29,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 16,61 EUR. Im Vorjahr erhielten Allianz-Aktionäre 15,40 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 356,14 EUR aus.

Allianz ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,61 EUR gegenüber 6,32 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 54,00 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 43,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,61 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 06.08.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2025 27,77 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

