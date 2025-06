Allianz Aktie News: Allianz am Montagmittag behauptet

Allianz im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von Allianz. Im XETRA-Handel kam die Allianz-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 341,80 EUR.

Die Allianz-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 341,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Allianz-Aktie bisher bei 343,40 EUR. In der Spitze büßte die Allianz-Aktie bis auf 341,00 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 341,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 83.907 Allianz-Aktien.

Bei 378,50 EUR erreichte der Titel am 07.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 10,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 238,30 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Allianz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 16,61 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 356,14 EUR für die Allianz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 15.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 6,61 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,32 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 54,00 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 43,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 37,61 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 07.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 06.08.2026 dürfte Allianz die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2025 27,77 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

