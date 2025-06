Allianz Aktie News: Allianz fällt am Mittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Allianz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 339,20 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr fiel die Allianz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 339,20 EUR ab. In der Spitze fiel die Allianz-Aktie bis auf 337,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 339,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 202.672 Allianz-Aktien.

Am 07.05.2025 markierte das Papier bei 378,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 10,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (238,30 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.

Allianz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 15,40 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 16,61 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 356,14 EUR an.

Allianz gewährte am 15.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 43,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 37,61 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 54,00 Mrd. EUR ausgewiesen.

Allianz wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 06.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 27,77 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

