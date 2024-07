Allianz Aktie News: Allianz am Mittwochmittag leichter

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 262,20 EUR.

Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 0,4 Prozent auf 262,20 EUR ab. Der Kurs der Allianz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 261,30 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 262,30 EUR. Bisher wurden heute 114.425 Allianz-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 280,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.04.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Allianz-Aktie somit 6,36 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 20.07.2023 Kursverluste bis auf 209,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 20,10 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 14,76 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 290,67 EUR an.

Allianz gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 6,32 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 5,06 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Allianz im vergangenen Quartal 37,66 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 49,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Allianz 25,22 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 08.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Am 08.08.2025 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 24,80 EUR je Allianz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Geschichte des DAX: Diese Aktien gehören zu den ewigen DAX-Werten - interessante Umfirmierungen berücksichtigt

STOXX-Handel STOXX 50 sackt zum Start ab

Schwacher Handel: Euro STOXX 50 verliert zum Start