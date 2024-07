Allianz Aktie News: Allianz am Mittwochvormittag mit Verlusten

Blick auf Allianz-Kurs

Die Aktie von Allianz gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 261,90 EUR.

Das Papier von Allianz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 261,90 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Allianz-Aktie bis auf 261,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 262,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 17.335 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.04.2024 bei 280,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,91 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.07.2023 (209,50 EUR). Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 25,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Allianz seine Aktionäre 2023 mit 13,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 14,79 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 290,67 EUR je Allianz-Aktie aus.

Am 15.05.2024 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS wurde auf 6,32 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 5,06 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 37,66 Mrd. EUR gegenüber 25,22 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 08.08.2025 dürfte Allianz die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2024 24,85 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

