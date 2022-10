Allianz Aktie News: Allianz legt am Montagnachmittag zu

Aktien in diesem Artikel Allianz 170,42 EUR

Um 04:22 Uhr sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 170,54 EUR zu. Bei 171,36 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 167,84 EUR. Bisher wurden heute 356.886 Allianz-Aktien gehandelt.

Am 09.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 232,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. Bei einem Wert von 156,22 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.09.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 9,17 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 241,77 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 05.08.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,85 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 37.100,00 EUR gegenüber 34.300,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2022 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 16,92 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

