Allianz Aktie News: Allianz am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 256,30 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 256,30 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Allianz-Aktie bisher bei 257,60 EUR. Bei 257,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 231.627 Allianz-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (280,00 EUR) erklomm das Papier am 02.04.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.07.2023 Kursverluste bis auf 202,35 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 21,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Allianz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 14,73 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 286,29 EUR.

Am 15.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,32 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,06 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 37,66 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 49,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 25,22 Mrd. EUR eingefahren.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 08.08.2025.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 24,82 EUR je Aktie.

