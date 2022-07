Allianz Aktie News: Allianz verteuert sich am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel Allianz 173,94 EUR

Die Aktie notierte um 18.07.2022 16:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 173,76 EUR zu. Die Allianz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 176,08 EUR aus. Bei 174,08 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 339.063 Allianz-Aktien.

Am 09.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 232,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Allianz-Aktie somit 25,26 Prozent niedriger. Am 14.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 168,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 3,31 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 247,58 EUR aus.

Am 12.05.2022 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das EPS wurde auf 1,36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,20 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 44.000,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 41.400,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Allianz wird am 05.08.2022 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 10.08.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 19,84 EUR je Aktie belaufen.

