Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Vormittag nordwärts

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Allianz. Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 303,80 EUR. Im Tageshoch stieg die Allianz-Aktie bis auf 304,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 302,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 35.261 Allianz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 18.10.2024 auf bis zu 304,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,07 Prozent hinzugewinnen. Bei 215,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 28,98 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Allianz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 13,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 14,94 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 300,50 EUR.

Am 08.08.2024 hat Allianz die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,05 EUR gegenüber 5,82 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 28,52 Mrd. EUR – eine Minderung von 25,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 38,06 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 14.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 24,80 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

