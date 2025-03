Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag mit Kurseinbußen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Allianz. Das Papier von Allianz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 356,10 EUR ab.

Die Allianz-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 356,10 EUR nach. In der Spitze büßte die Allianz-Aktie bis auf 354,60 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 355,40 EUR. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 344.165 Aktien.

Am 19.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 359,00 EUR an. 0,81 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 238,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,08 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 15,40 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 16,60 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 329,86 EUR.

Allianz ließ sich am 28.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,31 EUR gegenüber 5,49 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 45,90 Mrd. EUR – ein Plus von 31,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 35,03 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 15.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 19.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2025 27,64 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

