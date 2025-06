Allianz Aktie News: Allianz am Donnerstagmittag mit Kursabschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Allianz. Das Papier von Allianz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 336,20 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr ging es für die Allianz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 336,20 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Allianz-Aktie bisher bei 334,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 336,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 142.927 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.05.2025 bei 378,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 238,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 29,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Allianz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 16,61 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Allianz 15,40 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 356,14 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 15.05.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,61 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,32 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 43,59 Prozent auf 54,00 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37,61 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 07.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Allianz möglicherweise am 06.08.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 27,77 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

