Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Freitagmittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Allianz. Zuletzt ging es für die Allianz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 260,90 EUR.

Das Papier von Allianz befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 260,90 EUR ab. Der Kurs der Allianz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 260,10 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 261,90 EUR. Zuletzt wechselten 106.128 Allianz-Aktien den Besitzer.

Bei 280,00 EUR markierte der Titel am 02.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 6,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 210,35 EUR am 04.08.2023. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 19,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 13,80 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 14,76 EUR aus. Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 290,67 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Allianz am 15.05.2024 vor. Das EPS belief sich auf 6,32 EUR gegenüber 5,06 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 37,66 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 49,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 25,22 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 08.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Allianz.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 24,80 EUR im Jahr 2024 aus.

