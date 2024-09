Allianz Aktie News: Allianz am Donnerstagmittag im Aufwind

Blick auf Allianz-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Allianz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 291,50 EUR zu.

Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 291,50 EUR. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 291,70 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 291,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 139.248 Allianz-Aktien.

Am 18.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 291,70 EUR. Mit einem Zuwachs von 0,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 215,75 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2023). Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 25,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Allianz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 14,75 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Allianz 13,80 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 300,50 EUR je Allianz-Aktie aus.

Am 08.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 6,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 25,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 28,52 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 38,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2024 veröffentlicht. Am 14.11.2025 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 24,86 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

