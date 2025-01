Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag auf grünem Terrain

Allianz im Blick

Die Aktie von Allianz gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Allianz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 306,70 EUR.

Das Papier von Allianz legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 306,70 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Allianz-Aktie sogar auf 307,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 305,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 259.832 Allianz-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.01.2025 auf bis zu 307,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 0,13 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2024 bei 238,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 28,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 13,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 15,10 EUR je Allianz-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 320,14 EUR für die Allianz-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 13.11.2024. Das EPS wurde auf 6,54 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 5,12 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 42,80 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 65,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,92 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Allianz-Bilanz für Q4 2024 wird am 28.02.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 13.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Allianz.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2024 25,00 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

