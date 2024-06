Allianz Aktie News: Allianz am Mittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Allianz zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 260,00 EUR zu.

Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 260,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Allianz-Aktie bis auf 260,30 EUR. Bei 259,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 106.648 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 02.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 280,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,69 Prozent. Am 07.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 202,35 EUR. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 28,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 13,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 14,79 EUR je Allianz-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 286,29 EUR an.

Allianz ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,32 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Allianz mit einem Umsatz von insgesamt 37,66 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 49,32 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Allianz am 08.08.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 08.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 24,85 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

