Allianz Aktie News: Allianz zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Aktie von Allianz gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 337,60 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 337,60 EUR. In der Spitze legte die Allianz-Aktie bis auf 337,60 EUR zu. Bei 335,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 122.899 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (378,50 EUR) erklomm das Papier am 07.05.2025. 12,11 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 238,30 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 29,41 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 15,40 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 16,61 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 356,14 EUR je Allianz-Aktie an.

Allianz gewährte am 15.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,61 EUR gegenüber 6,32 EUR im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 43,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 54,00 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 37,61 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 07.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 06.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 27,77 EUR fest.

