Allianz Aktie News: Allianz gewinnt am Freitagvormittag an Boden

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Allianz. Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 335,40 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 335,40 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Allianz-Aktie bei 335,70 EUR. Mit einem Wert von 335,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 17.405 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.05.2025 bei 378,50 EUR. 12,85 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 238,30 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 28,95 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 16,61 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 15,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 356,14 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Allianz am 15.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 6,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 54,00 Mrd. EUR im Vergleich zu 37,61 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Allianz rechnen Experten am 06.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 27,77 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

