Allianz Aktie News: Anleger greifen bei Allianz am Nachmittag zu

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 172,70 EUR zu. In der Spitze gewann die Allianz-Aktie bis auf 172,86 EUR. Bei 171,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 299.488 Allianz-Aktien.

Bei einem Wert von 232,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.02.2022). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 25,72 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 28.09.2022 auf bis zu 156,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 10,55 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 238,31 EUR.

Allianz veröffentlichte am 05.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,85 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Allianz ein EPS von 5,22 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Allianz 37.100,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 34.300,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Allianz am 10.11.2022 vorlegen. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Allianz möglicherweise am 10.11.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2022 16,60 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

