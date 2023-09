Allianz Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Allianz

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Allianz. Zuletzt fiel die Allianz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 229,50 EUR ab.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 229,50 EUR. Die Abwärtsbewegung der Allianz-Aktie ging bis auf 228,80 EUR. Bei 229,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 40.003 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 15.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 234,55 EUR. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 2,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 156,22 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 255,29 EUR an.

Allianz veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 5,97 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Allianz noch ein Gewinn pro Aktie von 3,85 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 39.600,00 EUR umgesetzt, gegenüber 37.100,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 10.11.2023 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 13.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2023 23,32 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Zuschläge

Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen

Freundlicher Handel: DAX zum Handelsende mit Kursplus