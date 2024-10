Allianz Aktie News: Allianz verzeichnet am Montagvormittag Verluste

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Allianz gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Allianz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 302,60 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 302,60 EUR. Bei 302,30 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 303,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 21.000 Allianz-Aktien.

Bei 304,30 EUR erreichte der Titel am 18.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 0,56 Prozent wieder erreichen. Am 24.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 215,75 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 28,70 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Allianz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 14,92 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 311,67 EUR für die Allianz-Aktie aus.

Am 08.08.2024 legte Allianz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,05 EUR gegenüber 5,82 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Allianz mit einem Umsatz von insgesamt 28,52 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 25,07 Prozent verringert.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2024 veröffentlicht. Allianz dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 14.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 24,83 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

