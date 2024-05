Allianz Aktie News: Allianz am Mittag nahezu unbewegt

Aktienkurs aktuell

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 267,30 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Allianz-Aktie um 11:48 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 267,30 EUR. Die Allianz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 267,60 EUR. Das Tagestief markierte die Allianz-Aktie bei 266,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 266,90 EUR. Zuletzt wechselten 85.283 Allianz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (280,00 EUR) erklomm das Papier am 02.04.2024. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 4,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 198,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 13,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 14,73 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 286,29 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Allianz am 15.05.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,32 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 5,06 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 37,66 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 49,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,22 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.08.2024 erwartet. Allianz dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 24,72 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

