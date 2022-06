Allianz Aktie News: Allianz am Mittwochnachmittag in Rot

Aktien in diesem Artikel Allianz 184,46 EUR

Um 22.06.2022 16:22:00 Uhr ging es für die Allianz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 182,28 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Allianz-Aktie bisher bei 180,72 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 182,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 602.755 Allianz-Aktien.

Am 09.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 232,50 EUR an. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 21,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2022 Kursverluste bis auf 178,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 2,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 248,15 EUR.

Allianz ließ sich am 12.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,36 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 6,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Allianz im vergangenen Quartal 44.000,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Allianz 41.400,00 EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Allianz am 05.08.2022 präsentieren. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 04.08.2023.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 24,35 EUR fest.

