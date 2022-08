Allianz Aktie News: Allianz am Mittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Allianz 173,86 EUR

-1,22% Charts

News

Analysen

Die Allianz-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 173,60 EUR. Die Allianz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 173,08 EUR ab. Bei 175,12 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 268.300 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 232,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Allianz-Aktie somit 25,33 Prozent niedriger. Am 14.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 168,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 3,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 239,58 EUR für die Allianz-Aktie.

Am 05.08.2022 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,85 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 37.100,00 EUR im Vergleich zu 34.300,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Allianz am 10.11.2022 vorlegen. Experten kalkulieren am 10.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Allianz.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 17,89 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

EnBW-Aktie verbucht Gewinne: EnBW treibt Pläne für Teilverkauf der Stromnetztochter voran

Allianz-Aktie verteuert sich: Fitch bestätigt Bonitätsnoten für Allianz

Allianz-Aktie im Blick: Allianz - So entstand Europas größte Versicherung

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com