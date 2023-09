Allianz Aktie News: Allianz gewinnt am Freitagmittag an Boden

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Allianz. Zuletzt sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 233,20 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 233,20 EUR zu. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 233,20 EUR an. Bei 230,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 345.166 Allianz-Aktien.

Am 15.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 234,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,58 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2022 auf bis zu 156,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 33,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 259,57 EUR an.

Am 10.08.2023 legte Allianz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,97 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,85 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 39.600,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37.100,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 10.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Allianz dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.11.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 23,48 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

