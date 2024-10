Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag mit Einbußen

Notierung im Blick

Die Aktie von Allianz gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 299,10 EUR.

Die Allianz-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 299,10 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Allianz-Aktie bei 298,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 299,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 36.654 Allianz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (304,30 EUR) erklomm das Papier am 18.10.2024. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 1,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 215,75 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Allianz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 14,92 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 311,67 EUR für die Allianz-Aktie aus.

Am 08.08.2024 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 6,05 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 5,82 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 25,07 Prozent auf 28,52 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Allianz-Bilanz für Q3 2024 wird am 13.11.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 14.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Allianz.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 24,83 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

