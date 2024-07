Allianz Aktie News: Allianz tritt am Dienstagnachmittag auf der Stelle

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 262,40 EUR an der Tafel.

Die Allianz-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 262,40 EUR. Die Allianz-Aktie legte bis auf 264,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die größten Abgaben verzeichnete die Allianz-Aktie bis auf 261,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 262,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 154.638 Allianz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 280,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.04.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 6,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 210,35 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Allianz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 14,73 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Allianz 13,80 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 290,67 EUR.

Am 15.05.2024 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Allianz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,32 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,06 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 49,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 37,66 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 25,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2024 veröffentlicht. Allianz dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 08.08.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 24,80 EUR im Jahr 2024 aus.

